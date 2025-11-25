پخش زنده
امروز: -
روشنایی چراغهای روشنایی خیابان در مشهد میقان و قطعی آب روستای غیاث آباد فراهان به خاطر نشتی لوله اصلی انتقال آب شرب جزو موضوعات بسته شهروندخبرنگار است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در بسته شهروندخبرنگار این هفته، چند موضوع منعکس شده است:
روشنایی چراغهای روشنایی خیابان در مشهد میقان، ساعت ۱۰ صبح؛
وضعیت نامناسب آسفالت معابر در کوچه عضد ۴ شهر اراک؛
گلایه از ناتمام ماندن زیرگذر روستای قلعه چی شهرستان شازند؛
و قطعی آب روستای غیاث آباد فراهان به خاطر نشتی لوله اصلی انتقال آب شرب؛
