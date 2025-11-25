ستاد استقبال، تشییع و خاکسپاری شهدای گمنام در استان همدان در پیامی از مردم شهید پرور استان قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در این پیام آمده است:

🥀بسم رب شهدا و صدیقین 🥀

‌و خدا این گونه مقدر نمود که بار دیگر استان همدان، دارالمجاهدین و دارالمومنین، در ایام شهادت بی بی دو عالم، حضرت زهرای اطهر (سلام الله علیها) منور به کاروان عطریاس شود.

شکر بر رحمت پروردگار که همدان سرزمین هشت هزار لاله گلگون کفن را میزبان پیکر مطهر هشت شهید گمنام دفاع مقدس کرد تا در قالب کاروان عطر یاس در ایام فاطمیه، شهادت حضرت زهرا (سلام الله علیها) در شهر‌ها، دهستان‌ها، حسینیه‌ها، مدارس و دانشگاه‌ها، روضه ها، میهمان اقشار مختلف مردم از جمله دانشجویان و دانش آموزان شوند و به اذن سیدالشهدا، هر کدام، ستاره‌ی پرفروغ و امامزادگانی باشند تا راه زمین به آسمان کوتاه سازند.

در بخش دیگری از این پیام آمده است: بار دیگر ملت قهرمان و شهید پرور این خطه‌ی بصیر و شجاع، ثابت نمودند مانند جنگ ۱۲ روزه با بصیرت پای انقلاب هستند.

ستاد استقبال، تشییع و خاکسپاری شهدای گمنام متشکل از ادارات، دستگاه ها، یگان‌های نظامی و انتظامی و تشکل‌های مردم نهاد، از حضور پر شور، عارفانه و عاشقانه مردم ولایتمدار استان همدان قدردانی نموده و از درگاه خداوند منان سلامتی و تندرستی ملت همیشه در صحنه استان را خواستار است.