دو زمین چمن مصنوعی جزیره ابوموسی در حضور وزیر ورزش و جوانان کشورمان به بهره برداری رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، احمد دنیامالی در سفری که چند ماه پیش به ابوموسی داشت، دستور ساخت یک زمین چمن مصنوعی مینی فوتبال را داده بود که این زمین امروز (سه شنبه ۴ آذر ماه) با نام شهید حاج محمد ناظری در حضور وی افتتاح شد.

زمین چمن شهید ناظری برای استفاده نوجوانان جزیره اختصاص داده شده است. نوجوانان فوتبالیست ابوموسی برای دقایقی در حضور وزیر ورزش و سایر مسئولان استان هرمزگان فوتبال بازی کردند.

در مراسم بهره برداری رسمی این زمین چمن، حمید استیلی بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال و حسین رضازاده، قهرمان پیشین المپیک و جهان وزنه برداری ایران نیز حضور داشتند.

در ادامه بازدید وزیر ورزش از اماکن ورزشی ابوموسی، همچنین زمین چمن مصنوعی ولایت نیز که مدت‌ها به دلیل مشکل تامین اعتبار استفاده نمی‌شد؛ به بهره برداری رسید.

نصب و تعویض چمن، سکو‌های تماشاگران و نورافکن از جمله اقداماتی بود که با تامین اعتبار مالی از وزارت ورزش و جوانان و استانداری هرمزگان برای زمین ولایت به انجام رسید.