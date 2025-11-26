ظرفیت بالای بوشهر برای تبدیل شدن به قطب مهم شیلاتی کشور

مدیرکل شیلات استان بوشهر، شهرستان‌های بوشهر، گناوه و دیلم را از محور‌های اصلی تولید و صادرات محصولات شیلاتی استان برشمرد و گفت: با برنامه‌ریزی صحیح و رفع موانع موجود، این مناطق توانایی تبدیل‌شدن به قطب مهم شیلاتی کشور را دارند.