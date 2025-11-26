ظرفیت بالای بوشهر برای تبدیل شدن به قطب مهم شیلاتی کشور
مدیرکل شیلات استان بوشهر، شهرستانهای بوشهر، گناوه و دیلم را از محورهای اصلی تولید و صادرات محصولات شیلاتی استان برشمرد و گفت: با برنامهریزی صحیح و رفع موانع موجود، این مناطق توانایی تبدیلشدن به قطب مهم شیلاتی کشور را دارند.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، نشست تخصصی بررسی مسائل، ظرفیتها و برنامههای توسعهای بخش شیلات استان بوشهر با حضور پورکبگانی، نماینده مردم شهرستانهای بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی در ادارهکل شیلات استان برگزار شد.
در این نشست معاون صید و بنادر ماهیگیری، معاون آبزی پروری، رئیس انجمن صنعت آبزیان، مدیران اتحادیههای تعاونی صیادی، پرورش و تکثیر میگو، نمایندگان تعاونیهای شهرستانهای حوزه انتخابیه و جمعی از سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی بخش شیلات حضور داشتند.
در ابتدای این جلسه گزارشی جامع از وضعیت فعلی شیلات در سه شهرستان ارائه شد که در آن آخرین روند صید و صیادی، توسعه مزارع پرورش میگو، چالشهای زیرساختی، وضعیت صادرات، مسائل تعاونیها و فرصتهای سرمایهگذاری تشریح شد.
مدیرکل شیلات استان بوشهر در این نشست با تأکید بر اهمیت سه شهرستان بوشهر، گناوه و دیلم در فعالیتهای شیلاتی، این مناطق را یکی از محورهای اصلی تولید و صادرات محصولات شیلاتی استان معرفی کرد و گفت: با برنامهریزی صحیح و رفع موانع موجود، این شهرستانها توانایی تبدیلشدن به قطب مهم شیلاتی کشور را دارند.
عقیل امینی همچنین بر تقویت همکاری میان دستگاههای اجرایی، اتحادیهها، تعاونیها و بخش خصوصی برای تحقق اهداف توسعهای تأکید کرد.
در ادامه این نشست، فعالان و سرمایهگذاران حوزه شیلات به بیان دیدگاهها و چالشهای موجود پرداختند. ساماندهی بنادر صیادی، تسهیل فرآیندهای صادرات، توسعه صنایع پشتیبان، رفع مشکلات بیمهای و اداری و پرداخت تسهیلات از مهمترین موضوعهایی بود که در این نشست مطرح شد.