به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ رئیس دانشگاه خلیج فارس در این مراسم گفت: تا دهه هفتاد شمسی، پژوهش به عنوان موضوع اصلی و محوری در دانشگاه‌ها مطرح نبود و پیوند عمیقی بین صنعت و دانشگاه وجود نداشت و این دو به نوعی مستقل از یکدیگر عمل می‌کردند و پژوهش‌ها بیشتر جنبه نظری داشت و تقاضا محور نبود.

احمد شیرزادی افزود: اعتبار دانشگاه را به فعالیت‌های علمی آن دانست و بر تسهیل ارتباط با جامعه و صنعت و حمایت همه‌جانبه از فعالیت‌های پژوهشی و فناوری تاکید کرد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه خلیج فارس به تشریح فرآیند انتخاب و تقدیر از برگزیدگان پرداخت و توضیح داد که تقدیر از پژوهشگران برتر اعضای هیات علمی بر اساس شاخص‌های مصوب شورای پژوهش و فناوری و اطلاعات ثبت شده در سامانه پژوهشی دانشگاه انجام شده‌است که در نهایت هفت نفر انتخاب شدند.

روح‌الله فاتحی گفت: در این آیین از چهار پژوهشگر جوان (زیر چهل سال و کمتر از پنج سال سابقه استخدام)، چهار واحد برتر پژوهش و فناوری در حوزه‌های فنی-مهندسی، علوم پایه، کشاورزی و منابع طبیعی-محیط زیست، و علوم انسانی و هنر که بر اساس امتیازات کسب شده از قرارداد‌ها و طرح‌های پژوهشی و فناوری در یک سال گذشته انتخاب شده بودند، تقدیر شد.

وی اضافه کرد: همچنین از چهار نفر از همکاران به عنوان پژوهشگران پراستناد (جز دو درصد برتر جهان) و سه نهاد حامی پژوهش که بیشترین تعداد و مبلغ قرارداد با دانشگاه خلیج فارس را داشته‌اند، تقدیر به عمل آمد.

فاتحی ادامه داد: همچنین، سه هسته و واحد فناور برتر مستقر در مرکز کارآفرینی دانشگاه و مرکز رشد واحد‌های فناور (مشترک بین دانشگاه خلیج فارس و پارک علم و فناوری خلیج فارس) نیز مورد تجلیل قرار گرفتند و در نهایت از پانزده نفر از دانشجویان پژوهشگر نیز به عنوان بخشی مهم از این برنامه تقدیر شد.