همزمان با هفته بسیج از ۱۲ برگزیده استانی جشنواره شهید چمران تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، مسئول برگزاری جشنواره گفت: ۴۰۰ اثر علمی شامل مقالات، کتب، مشاوره اساتید و بستههای سیاستی به دبیرخانه جشنواره ارسال شد.
یاراحمدی افزود: این آثار در محورهای علوم انسانی، علوم پایه و کشاورزی و فنی مهندسی بود که در نهایت ۱۲ اثر از اساتید دانشگاه به عنوان اثر برگزیده انتخاب و به مرحله کشوری راه یافتند.
همچنین در حاشیه برگزاری این جشنواره همایش شجره طیبه بسیج با رویکرد بسیج و شبکه سازی برگزار شد.