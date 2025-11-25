پخش زنده
دولتهای ترکیه و کره جنوبی با امضای یادداشت تفاهم همکاری، فصل تازهای از تعاملات فنی و اقتصادی را برای طراحی و احداث نیروگاه هستهای گشودند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از آنکارا، بر اساس این توافق نامه، شرکتهای مهندسی و فناوری کره جنوبی به طور رسمی در طراحی، احداث و تجهیز نیروگاه هستهای استان «سینوپ» مشارکت خواهند کرد.
مقامات آنکارا در ادامه سیاست تنوعبخشی به منابع انرژی و توسعه زیرساختهای هستهای، شریک جدید خود برای احداث دومین نیروگاه اتمی کشور را برگزیدند.
طبق مفاد تفاهمنامه منعقد شده، کنسرسیومی از شرکتهای پیشرو کره جنوبی مسئولیت پیشبرد پروژه نیروگاه هستهای سینوپ (Sinop NGS) را بر عهده خواهند گرفت.
این توافق در حالی صورت میگیرد که ترکیه پیش از این، ساخت نخستین نیروگاه هستهای خود (آککویو) را با مشارکت روسیه آغاز کرده بود و اکنون با جلب همکاری کره جنوبی، گام مهمی در جهت توازنبخشی به شرکای بینالمللی خود در صنعت انرژی برداشته است.