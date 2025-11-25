پخش زنده
مجری طرح زیتون کشور گفت: برای سال ۱۴۰۴ تولید ۱۰۰ هزار تن دانه زیتون هدفگذاری شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،جواد میرعرب رضی به مناسبت ۴ آذر روز ملی زیتون افزود: برای امسال همچنین تولید ۸ هزار تن روغن زیتون را هدفگذاری کردهایم.
وی گفت: امسال، سال نیاورد بوده و به علت تغییر اقلیم، برداشت دانه زیتون زود آغاز شده است.
مجری طرح زیتون کشور گفت : پار سال ۱۵۰ هزار تن دانه زیتون و ۱۳ هزار تن روغن زیتون از باغهای کشور به دست آمد.
جواد میرعرب رضی گفت: کاهش بارندگی و خشکسالی بر میزان تولید باغهای زیتون تاثیر گذاشته است.
وی درباره راهکار کم آبی برای باغهای زیتون افزود: برای تامین آب مورد باغها در حال پیگیری از وزارت نیرو هستیم.
برپایه این گزارش، مصرف زیتون دارای فواید زیادی است از جمله منبع خوب ویتامین E میباشد و برای پیشگیری از بیماری قلبی، کنترل قند خون، تقویت استخوانها و پیشگیری از سرطان پیشنهاد میشود.