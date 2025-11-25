بیست و یکمین یادمان فاطمی یاس کبود به عنوان بزرگترین نمایشگاه مذهبی جنوب کشور در روستای فتح آباد خفر بر پاشده است .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، همزمان با سالروز شهادت‌ام ابیها حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا (س) بیست و یکمین یادمان فاطمی یاس کبود به عنوان بزرگترین نمایشگاه مذهبی جنوب کشور در روستای فتح آباد خفر بر پاشده و تا فردا میزبان علاقمندان است.

این یادمان در سه بخش وقایع دوران زندگی حضرت زهرا (س) دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه به تصویرکشیده شده است.

این رویداد جزئی از میراث فرهنگی استان فارس و از مهمترین رویداد‌های گردشگری مذهبی استان و کشور است که به ثبت ملی نیز رسیده است .