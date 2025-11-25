۱۲۰ دانش‌آموز از هفت استان کشور، امروز در دوره آموزشی، فرهنگی و تربیتی ویژه اعزام به حج عمره در یزد شرکت کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، ۱۲۰ دانش‌آموز از هفت استان کشور که در قالب کاروان عمره دانش‌آموزی رسول اکرم (ص) عازم سرزمین وحی خواهند شد، امروز در دوره آموزشی، فرهنگی و تربیتی ویژه اعزام شرکت کردند.

مهرابی رئیس سازمان دانش‌آموزی استان یزد گفت: این دانش‌آموزان فردا به مناسک عمره مشرف می‌شوند و شرکت در دوره امروز با هدف آشنایی با آداب معنوی، فرهنگی و الزامات حضور در سفر حج برگزار شد.

وی افزود: برنامه‌های آموزشی پیش از اعزام، زمینه‌ساز بهره‌مندی بهتر دانش‌آموزان از این فرصت معنوی و افزایش انس آنان با معارف دینی است.