پخش زنده
امروز: -
صدور اصلاحیه دستورالعمل حفظ کرامت و ارزشهای انسانی در قوه قضائیه نشاندهنده توجه به ارزشهای اسلامی و جایگاه والای حقوق مردم در این قوه است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به تاکید رییس قوه قضایی کشور مبنی بر حفظ کرامت مردم و مراجعان به دستگاه قضا گفت: صدور اصلاحیه دستورالعمل حفظ کرامت و ارزشهای اسلامی در قوه قضاییه مهر تاییدی بر این موضوع است.
حجت الاسلام جعفری همچنین به برخی اقدامات دادگستری استان اصفهان پیش از صدور این دستور العمل از جمله اجرای ملاقاتهای بی واسطه با مردم، اجرای طرحهای مسجد محور، ارائه خدمات حقوقی و قضایی در قالب گروههای جهادی و راه اندازی زیرساخت و برگزاری دادگاههای علنی برخط و دادرسیهای الکترونیکی خبر داد و افزود: پیگیری سریع اجرای مفاد این دستورالعمل در استان در قالب تشکیل کارگروه تخصصی در دستور کار قرار گرفته است.