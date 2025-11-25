طول شبکه فشار متوسط و ضعیف شبکه توزیع برق شهری و روستایی کشور در سال ۱۴۰۳ به ترتیب ۶۳۹۴ و ۳۹۰۶ کیلومتر افزایش یافت.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دفتر فن‌آوری اطلاعات و امنیت مجازی شرکت توانیر با انتشار آمار تفصیلی صنعت برق ایران ویژه بخش توزیع نیرو در سال ۱۴۰۴ اعلام کرد: در سال گذشته فروش انرژی برق با ۶۸۶۰ میلیون کیلووات‌ساعت افزایش به ۳۳۹ هزار و ۶۷۸ میلیون کیلووات‌ساعت رسید و تعداد مشترکان شبکه توزیع برق با پیوستن ۹۳۰ هزار مشترک جدید به ۴۱۴۹۸ هزار مشترک افزایش یافت.

بر این اساس، طول خطوط فشار متوسط و ضعیف توزیع برق در سال گذشته به ترتیب با ۶۳۹۴ کیلومتر و ۳۹۰۶ کیلومتر افزایش، به ۴۶۹۴۴۸ و ۳۸۲۵۲۳ کیلومتر رسید و با افزایش ۲۷ هزار و ۲۳۳ دستگاه ترانسفورماتور توزیع جدید، تعداد ترانسفورماتور‌های این بخش با مجموع ۱۴۷ هزار و ۸۰ مگاولت آمپر ظرفیت به ۸۸۴ هزار و ۱۲۵ دستگاه افزایش یافت.

طبق این گزارش، سال گذشته تلفات شبکه‌های توزیع برق با ۰.۰۵ درصد کاهش به ۹.۶۲ درصد رسید و متوسط مصرف برق مجموع مشترکان نیز با ۱۹ کیلوواتساعت کاهش به ۸۱۸۵ کیلوواتساعت و متوسط مصرف خانگی با ۶۷ کیلوواتساعت افزایش رقم ۳۲۵۸ کیلوواتساعت را ثبت کرد.