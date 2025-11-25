نماینده اهواز، کارون، باوی و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از وضعیت بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی بر لزوم انعقاد هرچه سریع‌تر قرارداد جدید از سوی این سازمان تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محسن موسوی‌زاده اظهار کرد: وضعیت بازنشستگان نگران‌کننده است و نمی‌توان این بلاتکلیفی را پذیرفت. ۴.۵ میلیون بازنشسته بدون پوشش بیمه تکمیلی رها شده‌اند. این وضعیت ناشی از سوءتدبیری و بی‌برنامگی برخی مسئولان است و بازنشستگان نباید تاوان این بی‌تدبیری‌ها را بدهند.

وی با بیان اینکه بیش از ۶۰ درصد خوزستانی‌ها تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند، افزود: با توجه به کمبود فضا‌ها و امکانات درمانی در بیمارستان‌های دولتی و دانشگاهی خوزستان و هزینه‌های سرسام‌آور درمان، بازنشستگان این استان دچار چالش شدیدی در حوزه خدمات درمانی شده‌اند.

موسوی‌زاده بیان کرد: سازمان تامین اجتماعی باید هرچه سریع‌تر قرارداد جدید بیمه تکمیلی را منعقد کند و سهم بیمه‌شدگان را به سطح منطقی کاهش دهد. در صورتی که مراکز ملکی نتوانند خدمات تخصصی مورد نیاز را ارائه کنند، لازم است هماهنگی فوری با بیمارستان‌های دولتی و وزارت بهداشت انجام شود تا بازنشستگان سرگردان نشوند.

وی تصریح کرد: ادامه این وضعیت موجب فشار اقتصادی شدید و سردرگمی بیماران بستری در بیمارستان‌ها می‌شود. تعداد زیادی از بیمارانی که در بخش قلب بستری و منتظر عمل بودند، ناگهان متوجه شدند بیمه تکمیلی ندارند و باید هزینه‌ها را شخصا پرداخت کنند. این وضعیت قابل قبول نیست و باید سریع اصلاح شود.

نماینده اهواز، کارون، باوی و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: پیگیری ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری برای بهبود وضعیت بازنشستگان باید با فوریت ادامه یابد و سازمان تامین اجتماعی موظف است برای جلوگیری از بحران درمانی، قرارداد جدید بیمه تکمیلی را هرچه سریع‌تر منعقد و اصلاح کند.