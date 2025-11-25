مرحله دوم طرح «مدرسه ملی تلاوت قرآن کریم» با حضور مسئولان، استادان برجسته و ۸۰ نخبه تلاوت از سراسر کشور، به میزبانی شهرستان بابلسر برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، براساس اعلام کمیته اجرایی، مرحله دوم طرح «مدرسه ملی تلاوت قرآن کریم» با حضور مسئولان، استادان برجسته و ۸۰ نخبه تلاوت از سراسر کشور، آذر ماه ۱۴۰۴ به میزبانی شهرستان بابلسر برگزار می‌شود.

این مرحله شامل؛ دوره‌های آموزشی تخصصی با حضور استادان برجسته کشور، برگزاری محافل عمومی انس با قرآن در سطح شهرستان بابلسر و استان مازندران، برنامه‌های تربیتی و مهارتی ویژه نخبگان تلاوت، همچنین کلاس‌های آموزش میدانی در طبیعت مازندران ویژه شرکت‌کنندگان طرح ملی نخبگان تلاوت، با حضور استادان؛ علی محرابی، علی‌اکبر کاظمی، هادی قاسمی، هادی رحیمی و امین رحیمی برگزار شد.

به‌موازات این برنامه‌ها، محافل انس با قرآن نیز همزمان با اردوی نوجوانان ممتاز قرآنی و با همکاری اداره‌کل اوقاف و امور خیریه استان مازندران آغاز شده است و در نقاط مختلف استان اجرا خواهد شد.

این رویداد ملی، گامی مهم در مسیر پرورش نسل تازه‌ای از نخبگان تلاوت قرآن کریم و گسترش فعالیت‌های قرآنی در سطح کشور است.

براساس اعلام روابط عمومی سازمان اوقاف و امور خیریه، به همین منظور نشست کمیته برگزاری مرحله دوم طرح آموزشی «مدرسه ملی تلاوت قرآن کریم» به میزبانی شهرستان بابلسر، با حضور امام جمعه بابلسر، مدیرکل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه، مدیرکل اوقاف مازندران، فرماندار، فرمانده سپاه، شهردار، رئیس شورای اسلامی شهر، رؤسای ادارات تبلیغات اسلامی و اوقاف بابلسر و جمعی از استادان و فعالان قرآنی این شهرستان برگزار شد.

در این نشست، امام جمعه بابلسر با تشریح سابقه فعالیت‌های قرآنی این شهرستان، بر اهمیت نقش «مدرسه ملی تلاوت» در ترویج فرهنگ قرآنی، کشف و تربیت نخبگان تلاوت در سطح کشور تأکید کرد.

وی ابراز امیدواری کرد؛ میزبانی بابلسر با توجه به ظرفیت‌های ممتاز قرآنی این منطقه، به ارتقای سطح این رویداد ملی کمک کند.