مردم استان قزوین با حضور پرشور در مراسم تشییع پیکر شهدای گمنام، بار دیگر با آرمان‌های شهدا تجدید پیمان کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، بار دیگر شاهد صحنه‌های حماسی بود؛ پیکر شهدای گمنام با حضور گسترده مردم در نقاط مختلف استان تشییع شد. در میان این مراسم، شهرک مدرس شال فرزند بی‌نام و نشان خود را با افتخار بدرقه کرد.

شهدا بهترین الگو برای جامعه امروز هستند؛ آنان با مسیر خستگی‌ناپذیر خود یادآور راه حق‌اند.

استان قزوین بیش از سه هزار شهید دارد و امروز بار دیگر با حضور پرشور مردم، یاد و نام این قهرمانان زنده شد.