تشییع پیکر شهدای گمنام با حضور گسترده مردم
مردم استان قزوین با حضور پرشور در مراسم تشییع پیکر شهدای گمنام، بار دیگر با آرمانهای شهدا تجدید پیمان کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، بار دیگر شاهد صحنههای حماسی بود؛ پیکر شهدای گمنام با حضور گسترده مردم در نقاط مختلف استان تشییع شد. در میان این مراسم، شهرک مدرس شال فرزند بینام و نشان خود را با افتخار بدرقه کرد.
شهدا بهترین الگو برای جامعه امروز هستند؛ آنان با مسیر خستگیناپذیر خود یادآور راه حقاند.
استان قزوین بیش از سه هزار شهید دارد و امروز بار دیگر با حضور پرشور مردم، یاد و نام این قهرمانان زنده شد.