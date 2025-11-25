پخش زنده
تئاتر فاطمی با هنرنمایی طلاب مدرسه علمیه الزهراء(س) ساری، روایت حوادث پس از رحلت پیامبر(ص) و مصائب منتهی به شهادت حضرت زهرا(س) را از زبان یاران نزدیک ایشان به تصویر کشید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ تئاتر فاطمی با هنرنمایی طلاب مدرسه علمیه تخصصی الزهراء(س) ساری، روایتگر مظلومیت حضرت زهرا(سلاماللهعلیها) از زبان یاران نزدیک ایشان به روی صحنه رفت.
این نمایش جانسوز که در ایام شهادت بانوی دو عالم اجرا شد، حوادث پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) و مصائب منتهی به شهادت حضرت زهرا(س) را از زبان فضه، اسماء بنت عمیس و امسلمه بازگو کرد.
فضه، به عنوان یکی از نزدیکترین همراهان حضرت، راوی غربت و تلخیهای بانوی دو عالم بود که مظلومیت و رنجهای حضرت زهرا(س) را عمیقتر در ذهن مخاطبان ترسیم نمود.
بازگویی این وقایع از زاویه دید یاران صدیق حضرت، برای حاضران تجربهای سرشار از همدلی و درک عمیقتر نسبت به عظمت صبر و ایستادگی ایشان در پاسداری از ولایت و حق فراهم ساخت.