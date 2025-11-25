به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ در این همایش وزرای کشور و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، مهمانان خارجی شامل سفیران کشور‌های هند و جمهوری آذربایجان، دبیران و سرکنسول سفارت خانه‌های هشت کشور، رایزنان اقتصادی ایران در ۱۵ کشور خارجی و ۷۴ سرمایه‌گذار از ۹ کشور ترکیه، روسیه، جمهوری آذربایجان، پاکستان، هند، چین، ترکمنستان، عراق و داغستان حضور خواهند داشت.

به گفته استاندار اردیبل در این همایش تلاش خواهد شد ظرفیت‌های اقتصادی استان از جمله ۳۰۴ فرصت سرمایه‌گذاری با ارزش تقریبی ۲۵۰ همت معرفی، و همچنین ده‌ها تفاهم‌نامه داخلی و خارجی به ارزش بیش از ۹۰ همت نهایی شود.

در بخش گردشگری، ۲۱ مجوز بی‌نام در حوزه‌های هتل‌سازی، مجتمع‌های اقامتی و تفریحی، مراکز آب‌درمانی و بوم‌گردی صادر شده و قرار است ۱۱۰ فرصت سرمایه‌گذاری در این حوزه معرفی شود.

هشت مجموعه شرکت بزرگِ اقتصادی هم اعلام آمادگی کرده‌اند در زیرساخت‌های گردشگری استان اردبیل مشارکت کنند.

حوزه گردشگری استان اردبیل ۱۸ همت ظرفیت سرمایه‌گذاری دارد.

در بخش کشاورزی هم ۱۴ مجوز بی‌نام در حوزه‌های صنایع تبدیلی، شهرک‌های گلخانه‌ای و شهرک‌های شیلاتی صادر شده است.

۱۸ هلدینگ داخلی و خارجی برای ارزیابی فرصت‌هایی با ظرفیت ۱۶ همت سرمایه‌گذاری دعوت شده‌اند که می‌تواند بیش از پنج هزار فرصت شغلی ایجاد کند.

در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر هم توافق با هلدینگ‌های مطرح برای سرمایه‌گذاری در تولیدِ ۳۰۰ مگاوات برق از منابع پاک نهایی شده است.

نمایشگاه اردبیل اکسپو ۲۰۲۵ به‌عنوان بخش نمایشگاهی این رویداد، توان صادراتی استان اردبیل را به نمایش خواهد گذاشت که از فردا با آغاز آن، ۲۸ واحد صنعتی در ۱۰۰ غرفه محصولات و ظرفیت‌های صادراتی را عرضه خواهند کرد.

نشست‌های تخصصی استاندار اردبیل با رایزنان اقتصادی ایران در ۱۵ کشور خارجی، سرمایه گذاران کشور‌های خارجی، پنل‌های تخصصی مرتبط با اقتصاد دیجیتال، روش‌های نوین تأمین مالی، خدمات شهری، مدیریت پسماند و توسعه صادرات از دیگر برنامه‌های این همایش است.

با برگزاری این رویدادبین المللی، مسئولان استان اردبیل امیدوار هستند ظرفیت‌های واقعی استان در سطح بین‌المللی مطرح و با جذب سرمایه‌های جدید، توسعه استان سرعت گیرد و عقب ماندگی‌ها جبران شود.