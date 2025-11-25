پخش زنده
در راستای پایش مستمر کیفیت منابع آبی، کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان هندیجان با انجام اندازهگیری میدانی، شاخص EC آب رودخانه این شهرستان را مورد سنجش قرار دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان هندیجان گفت:هدف از این اقدام نظارت بر کیفیت آب مورد استفاده در بخش کشاورزی، برآورد میزان شوری آب و ارزیابی اثرات آن بر محصولات کشاورزی و جمعآوری دادههای پایه برای برنامهریزی دقیقتر در مدیریت منابع آب است.
علی شکاری افزود: این اندازهگیریها به صورت دورههای و منظم در طول سال ادامه خواهد داشت.