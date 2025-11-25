به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان هندیجان گفت:هدف از این اقدام نظارت بر کیفیت آب مورد استفاده در بخش کشاورزی، برآورد میزان شوری آب و ارزیابی اثرات آن بر محصولات کشاورزی و جمع‌آوری داده‌های پایه برای برنامه‌ریزی دقیق‌تر در مدیریت منابع آب است.

علی شکاری افزود: این اندازه‌گیری‌ها به صورت دوره‌های و منظم در طول سال ادامه خواهد داشت.