به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، مرتضی عزیزی با بیان اینکه صیانت از محیط زیست و پیشگیری از آلودگی‌های ناشی از فعالیت صنایع در اولویت برنامه‌های این اداره قرار دارد، افزود: در نتیجه پایش‌های صورت‌گرفته، ۱۷۴ اخطار زیست‌محیطی به واحد‌های دارای مشکل صادر شده و ۷ واحد صنعتی آلاینده نیز برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.

وی ادامه داد: علاوه بر این، پرونده ۱۲ واحد صنعتی در کمیسیون قضایی بند ۲۰ ماده ۵۵ شهرداری اشکذر بررسی شده و اعضای کمیسیون از این واحد‌ها بازدید کرده‌اند.

عزیزی با اشاره به شرایط خاص محور صنعتی مهریز -عقدا و گستردگی واحد‌های تولیدی فعال در اشکذر اظهار کرد: برای مدیریت بهتر آلودگی‌ها، تیم‌های پایش شهرستانی و استانی به صورت مشترک فعالیت می‌کنند و پایش‌های شبانه، سرزده و دوره‌ای در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست اشکذر تأکید کرد: با واحد‌های آلاینده و متخلف برخورد قانونی و قاطع صورت خواهد گرفت تا ضمن حفظ سلامت شهروندان، مسئولیت‌پذیری زیست‌محیطی صنایع تقویت و پایدارشود.