به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال استقلال ایران پیش از دیدار با الوصل از ساعت ۱۶ امروز در کمپ ناصر حجازی آخرین جلسه تمرینی خود را برگزار کرد.

همه بازیکنان استقلال، غیر از آرمین سهرابیان که به دلایل انضباطی غایب بود، در این تمرین حضور داشتند. حبیب فرعباسی، روزبه چشمی و موسی جنپو که مصدوم بودند، پس از پشت سر گذاشتن دوران مصدومیت خود در تمرینات گروهی شرکت کردند.

تیم فوتبال استقلال ایران از ساعت ۱۹:۳۰ چهارشنبه در ورزشگاه شهدای شهرقدس به مصاف الوصل امارات می‌رود.