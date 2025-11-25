به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ به مناسبت هفته بسیج، پانزدهمین مرکز مشاوره خانواده مهر در شهرستان نور با حضور مسئولان استانی و شهرستانی افتتاح شد.

این مراسم بخشی از برنامه ملی افتتاح هم‌زمان ۹۴ مرکز مشاوره خانواده مهر در سراسر کشور بود که با هدف تقویت سلامت روان و کاهش آسیب‌های اجتماعی اجرا می‌شود.

سرهنگ یاسین محمدی‌راد معاون اجتماعی سپاه کربلای مازندران در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای عرصه اجتماعی، بر نقش مؤثر این مراکز در ارتقای سلامت روان جامعه تأکید کرد.

وی با اشاره به اینکه مرکز نور پانزدهمین مرکز فعال در استان مازندران است، افزود: امروز هم‌زمان ۹۴ مرکز مشاوره خانواده مهر در سراسر کشور افتتاح می‌شود و این اقدام در راستای افزایش دسترسی مردم به خدمات مشاوره‌ای و روانشناختی صورت گرفته است.

محمدی‌راد با بیان اینکه این مراکز رویکردی «انسان‌محور» دارند و نگاه درآمدی در آنها کم‌رنگ است، گفت: هدف اصلی فعالیت این مجموعه‌ها ارائه خدمات تخصصی در حوزه‌های مختلف از جمله کاهش استرس و اضطراب، تاب‌آوری اجتماعی، مهارت‌های زندگی، پیشگیری از طلاق، مشاوره فردی و خانوادگی است.

وی تأکید کرد یکی از عوامل موفقیت این طرح، حضور داوطلبانه و دلسوزانه متخصصان روانشناسی و مشاوره است که این خدمت را به‌عنوان «باقیات صالحات» خود دنبال می‌کنند.

اهمیت مشارکت دستگاه‌ها در کاهش آسیب‌های اجتماعی

معاون اجتماعی سپاه کربلا گفت: کاهش آسیب‌های اجتماعی یک کار زنجیره‌ای و بین‌دستگاهی است و هیچ سازمانی از جمله بهزیستی یا کمیته امداد به تنهایی نمی‌تواند آن را مدیریت کند.

وی از برخی دستگاه‌ها به دلیل عدم حضور در مراسم گلایه کرد و گفت: همکاری همه ادارات در کمک به کاهش آسیب‌های اجتماعی ضروری است.

محمدی‌راد همچنین از اجرای طرح‌های محله‌محور و راه‌اندازی خانه‌های مهر در روستا‌ها و محلات آسیب‌پذیر خبر داد و افزود که این طرح به‌زودی به فرمانداران سراسر استان ابلاغ خواهد شد.

وی تأکید کرد که ارائه خدمات مشاوره تخصصی در سطح مدارس و محلات به‌خصوص برای نوجوانان ضروری است.

ارائه خدمات تخصصی در مرکز نور

در ادامه این مراسم، دکتر علی وطن‌دوست مسئول مرکز مشاوره خانواده مهر شهرستان نور و عضو هیئت علمی دانشگاه، با معرفی مجموعه گفت: این مرکز با حضور حدود ۹ متخصص حوزه روانشناسی و مشاوره فعالیت می‌کند و خدمات آن تنها محدود به طلاق نیست؛ بلکه مشاوره فردی، زوج‌درمانی، پیش از ازدواج، بعد از ازدواج، فرزندآوری، فرزندپروری، کودک و نوجوان و همچنین مشاوره تحصیلی از جمله خدمات اصلی آن است.

وطن‌دوست با بیان اینکه هدف این مرکز ارتقای بهداشت روان و سلامت خانواده‌ها است، افزود: اساتید و مشاوران حاضر در مرکز از متخصصان شناخته‌شده استان هستند و تلاش می‌شود خدمات با بالاترین کیفیت به مردم ارائه شود.