معاون امور باغبانی وزارت جهادکشاورزی گفت: باغهای زیتون بخشی از راهحل جهانی برای مقابله با بحران تغییر اقلیم است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمدمهدی برومندی ۴ آذر روز ملی زیتون را به باغداران کشور تبریک گفت.
وی با بیان اینکه، باغهای زیتون کشور ظرفیت رقابت در بازارهای جهانی را دارد، افزود : با وجود کمآبی، تغییرات اقلیمی و آفات نوپدید، میتوان با مشارکت باغداران و همکاریهای بینالمللی نقشی مهمی در توسعه و گسترش باغهای زیتون کشور ایفا کرد .
معاون امور باغبانی وزارت جهادکشاورزی گفت: زیتون نه تنها بعنوان غذای سلامت جوامع بشری شناخته شده است بلکه منبع درآمد اقتصادی بسیار خوبی برای باغداران به شمار میرود.
برومندی افزود: توسعه باغهای زیتون به حفظ خاک، جلوگیری از بیابانزایی، پاسداری از تنوع زیستی و کاهش آثار منفی تغییرات اقلیمی کمک شایان توجه ای می کند.
وی افزود: باغهای زیتون با جذب و ذخیره دیاکسیدکربن، بخشی از راهحل جهانی برای مقابله با بحران آبوهوا و تغییرات اقلیمی و خشکی زمین است. زیتون جایگاه ویژهای در برنامه پیشرفت هفتم کشور دارد و دولت ، توسعه و تولید زیتون را از مهمترین برنامههای پیشرفت پنج ساله هفتم مصوب کرده است.
معاون امور باغبانی وزارت جهادکشاورزی گفت: در بسیاری از مناطق ایران باغهای زیتون بخشی از هویت تاریخی، فرهنگی و اقتصادی کشور محسوب میشوند. این محصول نهتنها معیشت هزاران خانواده را تأمین میکند، بلکه با کیفیت ممتاز و تنوع ارقام، ظرفیت حضور در بازارهای جهانی را دارد.