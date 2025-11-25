به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، با حضور جمعی از مسئولان شهرستان، مدیران فرهنگی، روحانیون، خانواده‌ها، اعضای کانون و علاقه‌مندان به کتاب در مرکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بندر امام خمینی از کتاب «کودکان اوتیسم» اثر ابتسام منصوری رونمایی شد.

در این آیین که با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، شهرداری و شورای اسلامی شهر، و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، بر اهمیت ترویج فرهنگ مطالعه و نقش کتاب در ارتقای سطح آگاهی جامعه به‌ویژه در حوزه‌های تخصصی مرتبط با کودکان، تأکید شد.

کتاب «کودکان اوتیسم» به عنوان یکی از آثار حوزه شناخت و حمایت از کودکان دارای نیاز‌های ویژه، با استقبال مخاطبان مواجه شد و در ادامه برنامه بخش‌های مختلف فرهنگی، هنری و معرفی کتاب برای حاضران اجرا گردید.