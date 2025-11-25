به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، محمد علیزاده گفت: با هدف رعایت الگوی در ۲۰۰ هکتار از این اراضی دانه روغنی کلزا کشت شده است.

مدیر جهاد کشاورزی هشترود با بیان اینکه به ازای هر هکتار پنج تن محصول کلزا برداشت خواهد شد گفت: محصول کلزا یک محصول کم آب بر است و با توجه به میزان آب مصرفی در آمد خوبی دارد.

وی در باره خرید توافقی محصول دانه کلزا افزود: خرید کلزا بصورت توافقی انجام میگیرد و مباشر تعاون روستایی است و قیمت هر کیلو کلزا بستگی به قیمت گندم اعلام شده است که دوبرابر قیمت گندم خواهد بود