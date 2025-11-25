به گزارش خبرگزاری صداوسیما همایش ملی «پویش رویش خوشه‌ها» به مناسبت هفته بسیج، با حضور شینا انصاری معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، مدیران سازمان و جمعی از مسئولان، در سالن همایش‌های بین‌المللی شهدای محیط‌زیست برگزار شد. این پویش با هدف تقویت مشارکت جهادی در حفاظت از طبیعت و مدیریت بهینه منابع طبیعی آغاز شد.

سید مهدی برازنده، مشاور رئیس سازمان و مسئول امور ایثارگران، در این همایش، بسیج را نیرویی اثرگذار در مواجهه با مهم‌ترین چالش‌های محیط‌زیستی کشور همچون تغییر اقلیم، بحران آب، فرسایش خاک و آلودگی‌های نوظهور دانست و تأکید کرد: «امروز محیط‌زیست در خط مقدم تهدیدات جهانی قرار دارد و کشور بیش از هر زمان دیگر نیازمند حضور هوشمندانه و علمی بسیج است.»

او با اشاره به ظرفیت گسترده سرمایه انسانی در بسیج، افزود: نسل جوان و متخصص بسیجی می‌تواند با رویکردی دانش‌بنیان، در تحول حوزه‌هایی چون پایش محیط‌زیست، احیای تالاب‌ها، مدیریت پسماند و ترویج الگوهای کشاورزی سازگار با طبیعت نقش‌آفرینی کند.

برازنده «پویش رویش خوشه‌ها» را حرکتی آینده‌نگرانه و فراتر از برنامه‌ای مناسبتی توصیف کرد و گفت: این پویش بستری برای ایجاد شبکه ملی کنشگران جهادی محیط‌زیست است؛ شبکه‌ای که می‌تواند موجب ارتقای مشارکت عمومی، فرهنگ‌سازی عمیق و پیشبرد طرح‌های ملی در حفظ منابع طبیعی شود.

وی ضمن قدردانی از بسیج جامعه کشاورزی و محیط‌زیست و بسیج ادارات و کارمندان برای همراهی در برگزاری همایش، ابراز امیدواری کرد: استمرار این همکاری‌ها به تقویت حکمرانی محیط‌زیستی و ارتقای کیفیت زندگی مردم منجر شود.

مشاور رئیس سازمان همچنین اعلام کرد: مرکز مقاومت بسیج سازمان حفاظت محیط‌زیست یکی از ۴۴ مرکز فعال بسیج اقشار در کشور است که طی سال‌های اخیر دو حوزه اصلی «فعالیت‌های جهادی» و «حمایت از ایثارگران» را با برنامه‌ریزی مؤثر دنبال کرده است. او با معرفی بخش‌های فعال بسیج در سازمان، تأکید کرد همکاران محیط‌زیست در سراسر کشور مسئولیت‌های خطیری در پاسداری از طبیعت و امنیت زیست‌بوم‌ها بر عهده دارند.