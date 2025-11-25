به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران در جلسه امروز شورا، وضعیت ایمنی دو خوابگاه دانشکده شریعتی دانشگاه ملی مهارت و دانشگاه شاهد را بحرانی اعلام کرد.

مدیر روابط عمومی دانشگاه شاهد در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما با اشاره به اخطار رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران درباره لزوم ایمن‌سازی و اتفاء حریق در خوابگاه دانشجویی این دانشگاه، اظهار کرد: بلافاصله بعد از تذکر شهرداری با پیمانکار مربوطه قرارداد بستیم و این موضوع تا چند روز آینده رفع خواهد شد.

البرز ناصری تأکید کرد: اقدامات لازم برای ارتقای ایمنی و برطرف کردن نواقص در دستور کار قرار گرفته و دانشگاه در تلاش است مشکل را در چند روز آینده حل کند.

رئیس دانشکده شریعتی دانشگاه ملی مهارت نیز در این رابطه بیان کرد: یکی از خوابگاه‌های این دانشکده در لیست بحران آتش‌نشانی قرار دارد.

نسیم زارعیان افزود: با تأمین اعتباری که با حمایت‌های شهرداری منطقه ۱۹، سازمان مدیریت بحران و سازمان آتش نشانی صورت گرفت، توانستیم در تابستان سال جاری نسبت به نصب و راه‌اندازی سیستم کشف و اعلام حریق خوابگاه اقدام کنیم.

وی خاطرنشان کرد: با وجود اینکه خوابگاه دانشجویان به تجهیزات آتش نشانی مجهز شده و مورد تایید سازمان آتش نشانی نیز قرار گرفته است، اما همچنان اسم این دانشگاه از لیست ساختمان‌های بحرانی خارج نشده است.