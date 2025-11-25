پخش زنده
با اخطار کمیته ایمنی شورای شهر تهران، روند ایمنسازی خوابگاه دو دانشگاه آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران در جلسه امروز شورا، وضعیت ایمنی دو خوابگاه دانشکده شریعتی دانشگاه ملی مهارت و دانشگاه شاهد را بحرانی اعلام کرد.
مدیر روابط عمومی دانشگاه شاهد در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما با اشاره به اخطار رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران درباره لزوم ایمنسازی و اتفاء حریق در خوابگاه دانشجویی این دانشگاه، اظهار کرد: بلافاصله بعد از تذکر شهرداری با پیمانکار مربوطه قرارداد بستیم و این موضوع تا چند روز آینده رفع خواهد شد.
البرز ناصری تأکید کرد: اقدامات لازم برای ارتقای ایمنی و برطرف کردن نواقص در دستور کار قرار گرفته و دانشگاه در تلاش است مشکل را در چند روز آینده حل کند.
رئیس دانشکده شریعتی دانشگاه ملی مهارت نیز در این رابطه بیان کرد: یکی از خوابگاههای این دانشکده در لیست بحران آتشنشانی قرار دارد.
نسیم زارعیان افزود: با تأمین اعتباری که با حمایتهای شهرداری منطقه ۱۹، سازمان مدیریت بحران و سازمان آتش نشانی صورت گرفت، توانستیم در تابستان سال جاری نسبت به نصب و راهاندازی سیستم کشف و اعلام حریق خوابگاه اقدام کنیم.
وی خاطرنشان کرد: با وجود اینکه خوابگاه دانشجویان به تجهیزات آتش نشانی مجهز شده و مورد تایید سازمان آتش نشانی نیز قرار گرفته است، اما همچنان اسم این دانشگاه از لیست ساختمانهای بحرانی خارج نشده است.