استاندار آذربایجان شرقی گفت: به دنبال بازتوانی نیروگاه حرارتی تبریز و ساخت سیکل ترکیبی جدید هستیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سرمست افزود: در ۱۰ سال گذشته برای بازتوانی نیروگاه حرارتی تبریز اقدامی نشده و امروز با ۲۳ درصد ظرفیت کار میکند؛ ضمن اینکه نقش ۳۰ درصدی در آلودگی هوای تبریز دارد و به اندازه یک شهر ۱۲۰ هزار نفری آب مصرف میکند.
وی ادامه داد: ما به سمت طرح بازتوانی نیروگاه و ایجاد یک واحد سیکلترکیبی جدید در کنار آن رفتهایم؛ در حالی که اگر بازتوانی نیروگاه تبریز در زمان مناسب انجام میشد امروز با این مشکلات مواجه نبودیم.
استاندار گفت: در حال حاضر درخواست سرمایهگذاری برای تولید ۱۳ هزارمگاوات انرژی خورشیدی در استان وجود دارد، اما به دلیل اینکه در گذشته برای ایجاد پستهای فوقتوزیع سرمایهگذاری نشده و ظرفیت اتصال شبکه، یک چهارم این میزان از تولید است، امکان توزیع آن در شبکه وجود ندارد.