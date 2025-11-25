پخش زنده
امروز: -
فردا شهرداری ارومیه از ساعت ۱۶ میزبان تیم پاس گرگان خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ هفته دوم مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای برتر مردان ایران روز چهارشنبه با شش دیدار در شهرهای گنبد، تهران (دو بازی)، ورامین، ارومیه و رفسنجان پیگیری میشود.
شهرداری ارومیه در نخستین دیدار خانگی خود از ساعت ۱۶ در سالن غدیر ارومیه میزبان پاس گرگان خواهد بود.
ناظر فنی این دیدار خلیل یگانه مجد، ناظر داوری: اصغر میرزایی، داور اول: علیرضا غریب و داور دوم: مجتبی بیداریان خواهند بود.