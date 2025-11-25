به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در جلسه ستاد مدیریت بحران و کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هو ا گفت:بر اساس گزارش مرکز بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی اصفهان و کاشان و به منظور قطع زنجیره انتقال بیماری آنفلوانزا و تداوم شرایط سکون مطلق جو پایداری و آلودگی هوا با اعلام هشدار سطح نارنجی مقرر شد، روز چهار شنبه پنجم آذر تمامی اداره‌های دولتی، موسسات عمومی، بانک‌ها و بیمه‌ها به جز مراکز امدادی - درمانی و خدمات رسان و شعب بانک‌های کشیک به طور دورکاری فعالیت کنند.

منصور شیشه فروش افزود: همچنین تمامی مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و مراکز علمی آموزشی و فرهنگی در استان نیز تا پایان هفته به شکل غیرحضوری فعالیت می‌کنند.

وی ادامه داد: مهد‌های کودک و پیش دبستانی‌ها و مراکز آموزش استثنایی نیز تا پایان هفته در استان تعطیل هستند.

شیشه فروش از شهروندان خواست، با رعایت اصول ایمنی و بهداشت فردی، کاهش حضور در مراکز تجمع وحلقه‌های ترافیکی، شست و شوی دست، استفاده از ماسک توسط بیماران و رعایت اصول خود حفاظتی مطابق با شیوه نامه‌های بهداشت فردی ابلاغی مرکز بهداشت در شرایط آلودگی هوا و پیشگیری از بیماری آنفلوانزا همکاری کنند.

وی افزود:براساس پیش بینی اداره هواشناسی از روز پنج شنبه ششم آذر بتدریج غلظت آلاینده‌های جوی کاهش یافته و در سطح زرد قرار خواهد گرفت و از نیمه دوم آذرماه شاهد نزولات جوی از سمت جنوب هستیم.

منصور شیشه فروش همچنین گفت:۱۰ تیم عملیاتی جهت پایش واحد‌های صنعتی و کارگاهی روزانه برای ارزیابی زیست محیطی و شاخص‌های آلودگی هوا از صنایع، کارگاه‌ها و واحد‌های تولیدی اقدام می‌کنند.

وی افزود: از ابتدای آبان ماه تا کنون با اجرای ۱۳۴۰ بازدید، ۲۷۸ اخطار به واحد‌ها ابلاغ و ۷۷ مورد از کارگاه‌ها نیز به علت رعایت نکردن الزامات مرتبط با کاهش آلودگی هوا تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند.