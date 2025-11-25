به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) فریمان گفت: در آیینی به مناسبت هفته بسیج، ۲۳ نیروگاه خورشیدی خانگی ۵ کیلوواتی با هدف توانمندسازی اقتصادی خانواده‌ های تحت پوشش کمیته امداد در این شهرستان بهره‌ برداری شد.

حسن فتحعلیان افزود: این نیروگاهها در قالب تسهیلات قرض‌ الحسنه ۷ ساله به خانواده‌ ها واگذار شده است و قرارداد تضمین خرید ۲۰ ساله برق تولیدی این سامانه های خورشیدی توسط وزارت نیرو با هر خانواده منعقد شده است که پایداری درآمدزایی و بازپرداخت تسهیلات را تضمین می کند.

وی ادامه داد: مراسم افتتاح این طرح ها با حضور سید احسان قاضی‌ زاده هاشمی، نماینده مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان شهرستانی به صورت نمادین در روستای چشمه‌ سنگ آتش برگزار شد و دو نیروگاه در این روستا افتتاح شد.