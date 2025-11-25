به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، در حالی که در سال‌های اخیر، موج آنفلوآنزا از اوایل پاییز آغاز می‌شد، اما امسال در بسیاری از استان‌های کشور، افزایش ابتلا از نیمه‌های آبان‌ رخ داده است؛ آن‌طور که روابط عمومی دانشگاه علوم‌پزشکی کرمان گزارش داده، تاکنون در کرمان عمده افزایش در موارد سرپایی بوده و همین منجر به آن شده که آمار مراجعان به کلینیک‌ها، مطب‌ها و درمانگاه‌ها افزایش یابد.

مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های واگیر دانشگاه علوم پزشکی کرمان با تایید تاخیر موج آنفلوآنزا گفت: در ابتدا موج بیماری از کودکان، مهد‌های کودک و محصلان و از طریق آنها به خانواده‌ها سرایت پیدا می‌کند و هشدار داد: روز‌های آینده افزایش ابتلا و بستری برای گروه‌های خطر اتفاق بیفتد.

سعید صحبتی،درباره علائم ویروس شایع‌شده توضیح داد: تغییرات ویروس سبب شده تا علائم گوارشی در کنار علائم تنفسی و تب و سردرد و بدن درد بیشتر دیده شود. تغییرات ساختار ویروس بعد از ساخته شدن واکسن‌ها بوده و ممکن است اثربخشی واکسن در مورد سویه‌های جدید کافی نباشد.

وی تصریح کرد:، اما مسلم است که تزریق واکسن از ابتلا به علائم شدید و بستری شدن ناشی از بیماری در بیمارستان جلوگیری می‌کند.

صحبتی به گروه‌های پرخطر نظیر افرادی که بیماری زمینه‌ای و مزمن دارند و یا شیمی درمانی انجام می‌دهند تزریق واکسن را توصیه کرد.

همچنین، متخصصان بهداشتی تاکید می‌کنند با رعایت موارد ساده‌ای مانند استفاده از ماسک در محیط‌های شلوغ، شست‌وشوی مکرر دست‌ها و پرهیز از تماس نزدیک با افراد بیمار و رعایت آداب عطسه و سرفه می‌توان زنجیره انتقال را تا حد زیادی قطع کرد.

در این شرایط، هرچند که تعطیلی آموزش حضوری در مدارس می‌تواند به کاهش انتشار ویروس کمک کند، اما با توجه به حجم بالای رفت‌وآمد و تراکم نیروی انسانی در ادارات و نهاد‌های دولتی، مدیریت این بخش نیز نیازمند تصمیم‌گیری فوری است.

تجربه همه‌گیری کووید ۱۹ نشان داد همچنان که تعطیلی مدارس نقشی مهم در قطع زنجیره انتقال دارد، بی‌توجهی به محیط‌های اداری می‌تواند بخش قابل‌توجهی از تلاش‌ها را بی‌اثر کند. از این رو، انتظار می‌رود نهاد‌های مسئول برای تعدیل ساعات کاری، امکان دورکاری و اعمال شیوه نامه های سختگیرانه‌تر در ادارات نیز برنامه‌ریزی کنند؛ زیرا کنترل شرایط فقط با یک بخش از جامعه ممکن نیست و برای مهار کامل موج جدید بیماری، باید همه حوزه‌ها در کنار هم دیده شوند.

آنفلوآنزا یک بیماری ویروسی شایع فصل سرد است که مجاری تنفسی را درگیر می‌کند و سرعت انتشار بالایی دارد وبیشتر از طریق قطرات تنفسی هنگام عطسه و سرفه منتقل می‌شود. تماس دست‌های آلوده با چشم، دهان یا بینی نیز می‌تواند فرد را مبتلا کند.

این ویروس پس از ورود به بدن، باعث بروز تب، سردرد، بدن‌درد، سرفه و بی‌حالی می‌شود و در برخی موارد نیز علائم گوارشی مانند تهوع و اسهال دیده می‌شود. واگرچه بیشتر مبتلایان پس از چند روز با استراحت و مصرف مایعات بهبود می‌یابند، اما برای سالمندان، کودکان، زنان باردار و افرادی که بیماری زمینه‌ای دارند، خطر بروز علائم شدید و نیاز به بستری بیشتر است.