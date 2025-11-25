به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، پیکر یک شهید گمنام دفاع مقدس امروز چهارم آذر ماه در مرکز توانبخشی جانبازان امام خمینی (ره) مشهد با حضور مردم و جانبازان ۷۰ درصد به خاک سپرده شد.

پیکر مطهر این شهید که در منطقه عملیاتی خیبر تفحص شده بود، پیش از این در مشهد و دیگر شهرهای استان تشییع شده بود.

امروز نیز ابتدا پیکر مطهر این شهید گرانقدر در محوطه بوستان ملت مشهد با حضور مردم قدرشناس مشهد تشییع و سپس برای تدفین به مرکز توانبخشی جانبازان منتقل شد.

پیش از این اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و مقاومت خراسان رضوی تدفین شهید گمنام در مرکز توانبخشی جانبازان را مشروط به تامین الزامات فنی این نهاد دانسته بود.

مدیر مهندسی و امور یادمان‌ های شهدای گمنام اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت خراسان رضوی امروز گفت: مرکز توانبخشی جانبازان شرایط لازم را برای تدفین شهید گمنام اعمال کرده است.

سرهنگ ستاد علیرضا رضائی افزود: فردا چهارشنبه نیز پیکر چهار شهید گمنام دیگر در شهر گلبهار، زائر شهر رضوی در مشهد، شهر «گرماب» شهرستان فیروزه و محوطه میقات الرضا (ع) در جاده مشهد-نیشابور خاکسپاری خواهد شد.

تاکنون ۳۸۱ شهید گمنام در ۱۵۲ یادمان در شهرهای مختلف خراسان رضوی خاکسپاری شده‌ اند.