به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، دومین همایش بزرگ پیاده‌روی خانوادگی شهر حمیدیا با هدف ترویج ورزش همگانی و ایجاد نشاط اجتماعی، جمعه ۷ آذر ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.

الله‌وردی شهردار حمیدیا با اعلام این خبر اظهار کرد: با توجه به استقبال چشمگیر مردم از دوره گذشته و به منظور استمرار برنامه‌های توسعه ورزش همگانی، این همایش امسال نیز به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج اجرا می‌شود.

وی افزود: برنامه ساعت ۷:۳۰ صبح از مقابل مسجد جامع نجف‌آباد آغاز شده و شرکت‌کنندگان پس از پیاده‌روی در مسیر تعیین‌شده، در بوستان شهردار گردهم خواهند آمد.

شهردار حمیدیا در ادامه اعلام کرد: در پایان مراسم، جوایز ارزنده‌ای شامل چهار دستگاه دوچرخه، دو کمک‌هزینه ۱۰ میلیون تومانی سفر به عتبات عالیات، پنج پلاک طلا و ۳۰ کارت هدیه، به قید قرعه میان شرکت‌کنندگان توزیع می‌شود.

الله‌وردی همچنین از اجرای برنامه توسط یک کمدین مطرح استانی و کشوری خبر داد و گفت: این بخش لحظاتی شاد و مفرح برای خانواده‌ها رقم خواهد زد.

شهرداری و شورای اسلامی شهر حمیدیا ضمن گرامیداشت هفته بسیج، از عموم شهروندان دعوت کردند تا با حضور پرشور خود در این رویداد، به پویایی و نشاط اجتماعی شهر کمک کنند.