نویسندگان برجسته و مسئولان فرهنگی بر لزوم خلق شخصیت‌های فعال و الگوساز برای نوجوانان تاکید کردند و گفتند: هدف از برگزاری رویداد نوجهان، توجه به قشر نوجوان است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در راستای احیای جایگاه قشر نوجوان که به گفته کارشناسان در برنامه‌های فرهنگی مغفول مانده است، رویداد «نوجهان» با حضور جمعی از نویسندگان برجسته حوزه کودک و نوجوان، مسئولان فرهنگی و مخاطبان نوجوان در تهران برگزار شد. این برنامه که با همکاری مشترک سازمان فرهنگ و هنری شهرداری منطقه ۹ و اداره کتابخانه‌های عمومی استان تهران تدوین شده، به تحلیل و تقدیر از آثار نویسندگان و ایجاد پیوند مستقیم میان آنها با مخاطبان خود اختصاص داشت.

ضرورت توجه به قشر نوجوان از دیدگاه برگزارکنندگان

علیرضا زندوکیلی، مدیر نهاد کتابخانه‌های عمومی استان تهران با اشاره به هدف اصلی برنامه گفت: نوجوان قشری بسیار مهم، اما مغفول‌مانده در جامعه است، چون بیشتر برنامه‌ها یا برای کودکان یا بزرگسالان طراحی می‌شود. این دوره گذار حساس باید مورد توجه قرار گیرد و ما در نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، احیای برنامه‌های این قشر را سرلوحه کار خود قرار داده‌ایم.

اکبر بختیاری، مدیر فرهنگی هنری منطقه ۹ نیز در تشریح شکل‌گیری این ایده گفت: ما سال‌هاست فعالیت‌های گسترده‌ای برای جذب مخاطب نوجوان در مراکز خود داشته‌ایم. رویداد «نوجهان» در حقیقت جشن پایانی دوستی پدیده‌های کتاب و نوجوان است. نام «نوجهان» نیز از این جهت انتخاب شد که هم رویکرد نوجوان به جهان و هم نگاه نویسندگان به این قشر مورد بررسی قرار گیرد.

نگاه نویسندگان به ادبیات نوجوان

در بخش دیگری از این برنامه، نویسندگان حاضر به تشریح اهداف و رویکرد خود در خلق آثار برای کودکان و نوجوانان پرداختند.

مژگان شیخی، نویسنده با بیش از چهارصد اثر در حوزه کودک و نوجوان، هدف اصلی خود را علاقه‌مند کردن مخاطب به مطالعه دانست و گفت: برایم بسیار مهم است که بچه‌ها از داستان‌هایم شاد شوند و مفاهیم اخلاقی را برای زندگی بهتر بیاموزند. می‌خواهم شخصیت‌های داستانم آن‌قدر ملموس باشند که نوجوان بتواند با آنها احساس همدلی کرده و در فراز و نشیب زندگی از خلاقیت و راه‌حل‌های آنها الگوبرداری کند.

جعفر توزنده جانی، نویسنده حوزه کودک و نوجوان نیز بر لزوم خلق شخصیت‌های فعال تاکید کرد و بیان داشت: مهم‌ترین تاکید من در آثارم این بوده که مخاطب، خودش را در داستان ببیند. وقتی نوجوان، خواسته‌ها و توانایی‌هایش را در قهرمان داستان پیدا می‌کند، بهتر با روند پیشرفت آن همراه شده و می‌تواند از آن الگویی برای زندگی خود بسازد. به همین دلیل سعی کرده‌ام شخصیت‌های داستان‌هایم فعال و پیگیر حل مشکلاتشان باشند تا تاثیر مثبتی بر خواننده بگذارند.