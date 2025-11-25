برگزاری یادواره ۴۵ شهید سرافراز بخش خاوه دلفان
به مناسبت هفته بسیج، یادواره ۴۵ شهید سرافراز بخش خاوه شهرستان دلفان با حضور پرشور مردم و خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران، در سالن ورزشی شهدای بخش خاوه شهر برخوردار برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، امام جمعه نورآباد در یادواره یادواره ۴۵ شهید سرافراز بخش خاوه شهرستان دلفان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام هشت سال دفاع مقدس، گفت: امنیت و آرامش امروز ما میراث خون پاک شهدایی است که از جان خود گذشتند و ما وظیفه داریم این مسیر نورانی را با وحدت و ولایتمداری ادامه دهیم.
حجتالاسلام خانی افزود: روحیه بسیجی، روحیهای است که ملت ایران را در برابر بزرگترین تهدیدها سربلند نگاه داشته است.
فرمانده سپاه ناحیه دلفان نیز در این مراسم، با اشاره به نقش تعیینکننده بسیج و فرهنگ ایثار گفت: شهدا ستونهای استواری این سرزمیناند و بسیج برگرفته از ایمان مردم، همچنان محور امنیت و پیشرفت کشور است.
سرهنگ مرادی ادامه داد: نسل امروز با الگوگیری از شهدا میتواند در میدانهای علمی، فرهنگی و اجتماعی افتخارآفرینی کند.
در بخش دیگری از این برنامه، رزمندگان دوران دفاع مقدس با حضور در جایگاه، به بیان خاطراتی شنیدنی از روزهای سخت جبهه، لحظههای ایثار، ازخودگذشتگی و همراهی همرزمان شهیدشان پرداختند؛ خاطراتی که بار دیگر حال و هوای آن روزهای حماسه را در دلها زنده کرد.
همچنین در حاشیه این یادواره، نمایشگاهی از تصاویر شهدا و اسناد دوران دفاع مقدس برپا شد که با استقبال گسترده مردم همراه بود.
این مراسم معنوی با تجلیل از خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران پایان یافت.