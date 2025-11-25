مدیرکل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال‌شرق، از محققان خواست از بخشی نگری و نگاه طرح محور به پدیده فرونشست به واسطه ارائه مکرر نرخ‌های فرونشست در دشت‌های کشور پرهیز و با ارائه راه کار‌های کوتاه، میان و بلندمدت به حاکمیت در مدیریت این مخاطره کمک کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ از سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی، هادی شریفی، در نشست تخصصی بررسی وضعیت فرونشست در خراسان رضوی، با اشاره به اینکه برداشت آب‌های زیرزمینی مهم‌ترین عامل فرونشست در مشهد است، توضیح داد: افزایش برداشت در شمال‌غرب شهر باعث فعال‌شدن دوباره پهنه‌های نشست‌کرده و حرکت تدریجی جبهه فرونشست به سمت منطقه ثامن شده است.

وی همچنین گفت: هرچند باند‌های فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد در شرایط عادی قرار دارند، اما تداوم برداشت‌های موجود در دشت‌های شرقی و جنوب‌شرقی می‌تواند زمینه‌ساز تأثیرگذاری فرونشست بر این محدوده شود.

مدیرکل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال‌شرق، به وضعیت دشت‌های استان از جمله مشهد، نیشابور، خواف، کاشمر و جوین اشاره کرد و گفت: در برخی از این دشت‌ها، فرونشست‌هایی تا حدود ۱۵ تا ۲۰ سانتی‌متر ثبت شده و حدود سه هزار کیلومترمربع از اراضی به دلیل ایجاد شکاف‌ها و فروچاله‌ها از چرخه بهره‌برداری خارج شده است.

وی تهیه نقشه‌های خطر فرونشست را یکی از راهکار‌های ضروری برای مدیریت این پدیده عنوان کرد و افزود: برخی پروژه‌های عمرانی بدون توجه کافی به نرخ فرونشست در حال اجرا هستند و نیاز است طراحی آنها با درنظرگرفتن شرایط زمین‌شناسی به‌روز شود.

در ادامه، شریفی از اجرای طرح بررسی هندسه آبخوان‌های کشور در سازمان زمین‌شناسی خبر داد؛ طرحی که با هدف پیش‌بینی، تهیه نقشه‌های ریسک و مدیریت هدفمند فرونشست در دستور کار قرار گرفته است.

او همچنین بر ضرورت تغییر نگرش در مدیریت منابع آب، استفاده بهینه از پساب و بازچرخانی، و دوری از توسعه نامتوازن در دشت‌های کم‌ظرفیت تأکید کرد و از پژوهشگران خواست برای کنترل فرونشست، به‌جای تمرکز صرف بر اعلام نرخ‌ها، راهکار‌های اجرایی و قابل‌عمل در سطوح کوتاه‌مدت و بلندمدت ارائه کنند.