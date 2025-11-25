به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) نیروی زمینی سپاه اعلام کرد: با اشراف اطلاعاتی و اقدامات پیچیده و فنی سربازان گمنام امام زمان (عجل الله) قرارگاه حمزه سید الشهدا (ع) در سازمان اطلاعات سپاه آذربایجان‌غربی، یک محموله سنگین اقلام ضد امنیتی متعلق به گروهک‌های ضد انقلاب، حین انتقال به داخل کشور در منطقه مرزی ته رگه ور شهرستان ارومیه کشف و ضبط شد.

بر اساس اعلام قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) این محموله شامل مقادیر قابل توجهی مواد منفجره و سلاح و مهمات جنگی بالاخص ۱۹۸ بمب انفجاری بوده که اشرار و عوامل تروریستی قصد داشتند با انتقال به مناطق عمقی کشور، از آن در راستای ایجاد نا امنی استفاده کنند که با هوشیاری و اقدام به موقع سربازان گمنام امام زمان (عجل الله) در سازمان اطلاعات در سپاه در نیل به اهداف شوم خود باز ماندند.