\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646\u061b \u062f\u0631 \u0631\u0648\u0632\u0647\u0627\u06cc \u0646\u062e\u0633\u062a \u0622\u0630\u0631 \u0633\u0627\u0644 \u06f1\u06f3\u06f5\u06f7 \u060c \u0686\u0647\u0627\u0631\u062f\u0647 \u0646\u0641\u0631 \u0627\u0632 \u0647\u0645 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646\u06cc \u0647\u0627\u06cc\u0645\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u06af\u0631\u06af\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0634\u06a9\u0644\u06cc\u06a9 \u06af\u0644\u0648\u0644\u0647 \u062f\u0698\u062e\u06cc\u0645\u0627\u0646 \u067e\u0647\u0644\u0648\u06cc \u0628\u0647 \u0634\u0647\u0627\u062f\u062a \u0631\u0633\u06cc\u062f\u0646\u062f.\n\n\n\u0634\u0647\u062f\u0627\u06cc\u06cc \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u062f\u0641\u0627\u0639 \u0627\u0632 \u062d\u0631\u0645 \u0627\u0645\u0627\u0645 \u0631\u0636\u0627 (\u0639) \u0639\u0644\u06cc\u0647 \u0631\u0698\u06cc\u0645 \u0634\u0627\u0647\u0646\u0634\u0627\u0647\u06cc \u0628\u067e\u0627 \u062e\u0627\u0633\u062a\u0646\u062f \u0648 \u0628\u0627 \u06af\u0644\u0648\u0644\u0647 \u0646\u0638\u0627\u0645\u06cc\u0627\u0646\u06cc \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u0631\u0698\u06cc\u0645 \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc\u00a0\u0622\u0645\u0648\u0632\u0634 \u062f\u06cc\u062f\u0647 \u0628\u0648\u062f\u0646\u062f\u0628\u0647 \u062e\u0648\u0646 \u062e\u0648\u062f \u063a\u0644\u0637\u06cc\u062f\u0646\u062f.\n\n\n\n