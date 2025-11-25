بسیج نیرویی مردمی، کارآمد ومؤمن
تشکیل بسیج یکی از برکات ماندگار نظام جمهوری اسلامی است که تاکنون با حضور نیروهای مومن، مخلص و فداکار این تشکل در تمامی میدانهای، کارآمدی خود را در خدمت به کشور و ملت نشان داده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
. بسیج نماد نیرویهای جان برکف، مخلص، با ایمان، پرافتخار و آماده به کار در تمامی بخشها و پدیده شگفت انگیز انقلاب اسلامی است که در دوران هشت سال دفاع مقدس در خط مقدم جبهه از مرزهای عزت و شرف دفاع کرد.
حضور داوطلبانه بسیجیان فداکار در دفاع مقدس در مرزهای غرب و جنوب کشور و دفاع جانانه آنان از آب، خاک و ناموس و شرف کشور صحنههایی جاویدانی از ایثار و دفاع همه جانبه را در برابر دشمنان به نمایش گذاشت که نتیجه آن پیروزی میهن اسلامی بود.
در ۴۶ سال گذشته هرجا که نظام اسلامی به حضور قوی نیروهای مردمی در بخشهای فرهنگی، سازندگی و اجتماعی نیاز داشته، حضور بسیجیان در سختترین میدانها مشهود بوده است.
نیروهای مردمی بسیج در قالب اردوهای جهادی در مناطق محروم، با انجام طرحهای عمرانی و سازندگی، فعالیتهای آموزشی، فرهنگی، امداد و نجات و همیاری در رسیدگی به اقشار آسیبپذیر جامعه و همکاری در اجرای طرحهای کمک مومنانه همواره راهگشا بوده است.
در شرایط بحران کرونا نیز که کشور شاهد همهگیری بیماری کووید- ۱۹ است باز هم بسیجیان دلار در کمک به مسئولان و رسیدگی به کادر درمان مشارکت چشمگیری دارند و بر حسب نیاز وظایف خود را در کنار سایر مجموعهها انجام میدهند.
بسیج و بسیجی را نباید تنها به زمان و مکان خاصی محدود و به قشر خاصی اختصاص داد که این نیروی با ایمان مردمی و ولایتمدار یک افتخار ارزشمند و جزو اساسیترین ثمرات انقلاب اسلامی است که با گذشت سالها از تشکیل آن همچنان پویا در میدانهای مختلف با کارآمدی بالا نقش آفرین است.
هفته بسیج فرصت مناسبی است تا با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان و قدردانی از فداکاری و ایثارهای بسیجیان، بار دیگر اهمیت ترویج فرهنگ این نیروی مردمی را که همانا ایمان، اخلاص و عشق است را در جامعه و بین نوجوانان و جوانان نهادینه کنیم.
اگر فرهنگ ناب بسیج و بسیجی در عمل جاری شود همانند گذشته نتایج بسیار ارزشمندی در ابعاد مختلف نصیب مردم و کشور میکند و چشم طعمه دشمنان را از نظام دور و شاهد شکوفایی و موفقیت کشور در تمامی ابعاد خواهیم بود.
حضرت امام خمینی (ره) در توصیف بسیج فرمودند: بسیج شجره طیبه و درخت تناور و پر ثمری است که شکوفههای آن بوی بهار وصل و طراوت یقین و حدیث عشق میدهد، بسیج مدرسه عشق و مکتب شاهدان و شهیدان گمنامی است که پیروانش بر گلدسته های رفیع آن اذان شهادت و رشادت سر دادهاند.
مقام معظم رهبری نیز در ارتباط با بسیج میفرمایند: اگر بخواهیم بسیج را در یک تعریف کوتاه معرفی کنیم باید بگوئیم بسیج عبارت است از مجموعهای که در آن پاکترین انسانها، فداکارترین و آماده به کارترین جوانان کشور در راه اهداف عالی این ملت و برای رسیدن و به خوشبختی رساندن این کشور جمع شدهاند.
بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام (ره) در پنجم آذر ۱۳۵۸ خورشیدی به منظور پاسداری از انقلاب، صیانت از ارزشها، اهداف انقلاب و رویارویی با کشورهای استعمارگر فرمان تشکیل بسیج مستضعفان را صادر کردند، از ۳۰ آبان تا ۵ آذر هفته بسیج نامگذاری شده است.