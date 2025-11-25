پخش زنده
مرمت کاروانسرای جهانی چاهکوران شهرستان راور با اعتباری بیش از ۱۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمامرکز کرمان،سرپرست میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمان،با تأکید بر اهمیت مرمت و حفاظت ابنیه تاریخی استان کرمان در مسیر حفظ هویت فرهنگی و توسعه گردشگری گفت: عایقکاری سنتی، اندودکاری، بندکشی و استحکامبخشی بنا این کاروانسرا در دستور کار این مرحله از عملیات اجرایی مرمت، ساماندهی و احیا قرار دارد.
مرتضی نیکروبا اشاره به ضرورت مرمت و ساماندهی مستمر بناهای تاریخی شهرستان راور، افزود: راور یکی از کانونهای مهم میراثفرهنگی استان است و صیانت از بناهای ارزشمند آن، از جمله کاروانسرای جهانی چاهکوران، نه فقط یک وظیفه تخصصی بلکه یک ضرورت برای حفظ هویت تاریخی منطقه به شمار میرود و توجه جدی به مرمت اصولی، استحکامبخشی و ساماندهی محوطهای این آثار، زمینهساز حفاظت بلندمدت و ارتقای جایگاه میراثی شهرستان در سطح ملی و بینالمللی است.
بگفته وی: در مسیر تحقق توسعه پایدار گردشگری و حرکت هماهنگ با برنامه «لبخند دنیا به کرمان۱۴۰۵»، بهرهگیری از ظرفیتهای بیبدیل بناهای تاریخی استان اهمیت ویژهای دارد و کاروانسرای چاهکوران یک اثر جهانی، میتواند به موتور محرک گردشگری شهرستان راور تبدیل شود و مرمت بهموقع و استاندارد آن، ضمن ایجاد زیرساختهای مناسب، به رونق اقتصادی، افزایش حضور گردشگران و معرفی شایسته کرمان در سطح جهانی کمک خواهد کرد.
کاروانسرای چاه کوران مربوط به اواخر دوره قاجار بوده که در شهرستان راور، مسیر جاده خراسان واقع است.
این اثر ۲۸ دی ۱۳۷۹ با شمارهٔ ثبت ۲۹۴۶ بهعنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسید و در ۲۶ شهریور ۱۴۰۲ در چهل و پنجمین اجلاس کمیته میراث جهانی یونسکو در ریاض، کاروانسرای چاه کوران به همراه ۵۳ کاروانسرای تاریخی دیگر ( درمجموع ۵۴ کاروانسرا در ۲۴ استان ایران) باعنوان کاروانسراهای ایرانی در فهرست میراث جهانی قرار گرفتند.
این مجموعه جهانی به عنوان بیستمین و هفتمین اثر جهانی ایران شناخته میشود.