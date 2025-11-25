به گزارش خبرگزاری صداوسیما حجت‌اله صیدی در چهارمین دوره آیین اهدای تندیس شفافیت که امروز به مناسبت هفته بازار سرمایه در خصوص نوسانات بازار سرمایه اظهار کرد: ماهیت بورس این است که شاخص نوسان دارد و نباید انتظار داشته باشید که همیشه بازار سبز باشد. در بازار مهم‌تر از سود و زیان «حقیقت» است. حقیقت این است که بورس همواره در همه دنیا نوسان دارد.همین موضوع باعث می‌شود که خرید و فروش در بازار رخ دهد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه بیان کرد: سهامداری که به این نتیجه رسیده یک سهم به اوج قیمت رسیده به کسی که دیدگاه متفاوتی دارد، سهم خود را می‌فروشد، همین تفاوت تحلیل موجب نوسان می‌شود اما در این میان مهم آن است که بازار دچار تنش نشود.

صیدی با بیان این‌که به جز مواقع استثنا، در همه بورس‌های معتبر دنیا و در ایران تعداد روزهای مثبت و منفی متعادل است، گفت: در تعداد نمادهای مثبت و منفی هم اغلب همین قاعده حاکم است.در بازارهای متعادل آن‌چه همه روی آن اشتراک نظر دارند، موضوع پایداری است. به این معنی که همه اعم از سهام‌دار، کارمند، مشتری، دولت و ... بر این نکته اتفاق نظر دارند که شرکت باید در آینده‌ای معلوم پایداری داشته باشد.

صیدی شفافیت را یکی از ارکان اصلی پایداری شرکت‌ها دانست و اظهار کرد: شفافیت از ارکان بازار سرمایه و اداره شرکت‌هاست، این موضوع فقط یک الزام قانونی نیست، بلکه شفافیت یک مزیت رقابتی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد شرکت ها با شفافیت از رقبای خود پیش می‌افتند.

وی افزود: بسیاری از شرکت‌های بورس خیلی از موضوعات غیرالزامی را داوطلبانه افشا می‌کنند که نشان دهند سطح پایداری‌شان بالاست. این موضوع از آنجا که موجب شفاف‌تر شدن و افزایش اعتماد در سطح جامعه می‌شود قدرت تامین مالی را در شرکت‌ها افزایش می‌دهد. وقتی شرکت‌ها شفاف هستند به سرعت می‌توانند منابع مالی را جذب کنند.

صیدی با بیان این‌که تلاش سازمان بورس این است که شرکت ها شفافیت داوطلبانه حداکثری داشته باشند، گفت: شفافیت حداقلی موضوع جدیدی نیست بخش مهم شفافیت داوطلبانه برای ارتقای اعتماد به بنگاه‌هاست.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اضافه کرد: اگر می‌خواهیم بازار بزرگی داشته باشیم و سطح ارزش بازار سهام به سطح تولید ناخالص داخلی برسد باید سطح شفافیت در بازار ارتقا یابد.