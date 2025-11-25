به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) فضای مدارس شهرستان میبد با حضور شهید خوشنام و برگزاری مراسم‌های معنوی، رنگ و بوی فاطمی و فرهنگ ایثار و شهادت به خود گرفت.

محمدرضا کارگر مدیر آموزش و پرورش میبد با اعلام این خبر گفت: امسال ۳۵ آموزشگاه در شهرستان میبد میزبان شهید خوشنام بودند و دانش‌آموزان با شور و شوق ویژه‌ای با نسل جبهه و شهادت پیوند برقرار کردند.

وی افزود: دانش‌آموزان در این مراسم با برپایی موکب‌های معنوی و اجرای برنامه‌های مذهبی، ضمن تکریم یاد و خاطره شهدا، بار دیگر نشان دادند که نسل امروز نیز ارتباط عمیقی با فرهنگ ایثار دارد. کارگر تأکید کرد: نسل جوان با ترویج این ارزش‌ها، در آینده پاسداران انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی خواهند بود.

مدیر آموزش و پرورش میبد در ادامه بیان کرد: شهید خوشنامی که امروز مهمان مدارس میبد بود، شهیدی ۲۸ ساله از عملیات کربلای ۵ در منطقه شلمچه است که در سال ۱۳۶۵ به مقام رفیع شهادت نائل شد. این شهید گمنام، با حضور گسترده مردم قدرشناس میبد و ندوشن تشییع و در تپه مقابل مسجد صاحب‌الزمان (عج) در محور میبد – ندوشن به خاک سپرده شد.