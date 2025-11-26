سازمان برنامه و بودجه موتور محرک دستگاه‌های اجرایی است

نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر نقش محوری سازمان برنامه و بودجه در پیشبرد امور اجرایی کشور گفت: این سازمان به دلیل برنامه ریزی و تخصیص اعتبارات، موتور محرک دستگاه‌های اجرایی محسوب می‌شود.