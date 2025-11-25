نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری با محوریت دانش بومی و منطقه‌ای و با حضور ۴۰ غرفه در ساری گشایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری در ساری با استقبال گسترده مردم و با هدف معرفی توانمندی‌های تولیدکنندگان و فناوران بومی آغاز به کار کرد.

این نمایشگاه که با استقبال قابل توجه مردم روبرو شده، دستاوردهای تولیدکنندگان، صنعت‌گران، فناوران و بخش کشاورزی را در معرض دید عموم قرار داده است.

برگزاری این نمایشگاه فرصتی برای دیده شدن توانمندی‌های بومی و رفع چالش‌های پیشِروی فعالان اقتصادی فراهم کرده و مورد استقبال صاحبان غرفه‌ها قرار گرفته است.

این نمایشگاه تا ۶ آذر از ساعت ۸ صبح تا ۱۶ عصر در ساری دایر است و بازدید برای عموم آزاد اعلام شده است.

گزارش از بنیامین مرشدی