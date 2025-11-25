پخش زنده
رئیس مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام گفت: از مجموع ۲ هزار و ۸۰۰ مجله وزارت علوم، یکهزار و ۹۰۰ عنوان نشریه در ISC نمایه میشود و دیگر مجلات واجد شرایط نیز تا پایان سال در مرکز دادههای موسسه قرار خواهند گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابطعمومی موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)، محمدمهدی علویانمهر در نشست مشترکی با سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس با اشاره به اهمیت همافزایی مراکز آموزش عالی در پیشرفت علمی کشور، تمرکز موسسه بر دیپلماسی علمی، اجرای طرحهای تحولی و توسعه فعالیتها در چارچوب برنامه هفتم توسعه را مورد تأکید قرار داد.
رئیس موسسه ISC، با بیان اینکه فرمایشات رهبر معظم انقلاب چراغ راه فعالیت است، گفت: یکی از اهداف تأسیس ISC، ایستادگی علمی جهان اسلام در برابر نظام سلطه است.
وی افزود: با اجرای طرحهای تحولی، شاهد ارتقای کمی و کیفی نمایهسازی مجلات داخلی و بینالمللی هستیم.
رئیس مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام با اشاره به همکاری نزدیک ISC با وزارت علوم اظهار کرد: از مجموع ۲۸۰۰ مجله وزارت علوم، ۱۹۰۰ عنوان توسط ISC نمایه میشود و مابقی مجلات واجد شرایط نیز تا پایان سال در مرکز دادههای موسسه قرار خواهند گرفت. به گفته او، تمامی مجلات وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی نیز در ISC نمایه شدهاند.
علویانمهر از برگزاری کارگاه آموزشی برای سردبیران نشریات کشور در دی امسال در دانشگاه شهید بهشتی خبر داد و افزود: درج مقالات در ISC، اسکوپوس و سایر مراجع معتبر، نقش مهمی در ارتقای جایگاه علمی دانشگاهها و بازنشر مطلوب یافتههای علمی دارد.
وی همچنین تأکید کرد ، نمایهسازی مجلات، یکی از محورهای اصلی برنامه هفتم توسعه است.
رئیس موسسه ISC با اشاره به طرحهای تحولی اخیر گفت: تعداد مجلات خارجی نمایهشده در ISC از ۷۰ عنوان به ۴۰۰ مجله رسیده و طبق برنامهریزیها این عدد تا پایان سال به ۲۰۰۰ مجله افزایش خواهد یافت.
وی همچنین هدفگذاری نمایهسازی ۱۵ هزار مجله خارجی را از اهداف کلیدی برنامه هفتم توسعه اعلام کرد.
رئیس مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام تعداد مجلات دانشگاه آزاد اسلامی را در جایگاه سوم کشور اعلام کرد و بیان داشت: رتبههای اول و دوم به ترتیب متعلق به وزارت علوم و وزارت بهداشت است.
به گفته علویانمهر، فعالیتهای ISC تنها به جهان اسلام محدود نیست و این موسسه در عرصه بینالملل نیز حضور فعال دارد.
وی از عقد قرارداد همکاری با دانشگاه عراق خبر داد و با اشاره به وجود ۵۷ کشور اسلامی، کشورهایی همچون ایران، عربستان، پاکستان، مراکش، مصر، مالزی، اندونزی و عراق را از مهمترین اعضای حوزه فعالیتهای ISC برشمرد.
علوبانمهر افزود: علاوه بر نمایهسازی مجلات، نمایهسازی استنادی کتابها و پایاننامهها و همچنین همکاری با شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه علوم انسانی دیجیتال نیز در دستور کار موسسه قرار دارد.
در ادامه نشست، دکتر محمدرضا قائدی، سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس و واحد شیراز، با تأکید بر نقش ISC در ارتقای علمی کشور گفت: همکاری دانشگاه آزاد اسلامی با ISC در سطح ملی و استانی زمینهساز پیشرفت علمی کشور است.
وی با اشاره به اجرای طرح «پژوهش اثربخش یکپارچه شبکهای» با عنوان «پایش علمی» از سال ۱۳۹۸ در دانشگاه آزاد اسلامی، افزود: هدف این طرح شناسایی چالشها و ارائه راهحلهای علمی است و ایدهها و مقالات اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس میتواند به صورت طبقهبندیشده در اختیار متقاضیان و علاقهمندان از طریق ISC قرار گیرد.