بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر در آیین معارفه مدیرکل جدید سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی استان بوشهر با تأکید بر چالشهای ساختاری و اقتصادی سازمانهای متولی مقابله با قاچاق، خواستار اتخاذ تدابیر اساسی و اصلاحگرانه برای بهبود عملکرد و کارآمدی این نهاد شد.
احسان جهانیان با اشاره به قدمت و تحول سازمان جمعآوری اموال تملیکی، بیان کرد: این سازمان باوجود مأموریتهای گسترده و پیچیده در حوزه جمعآوری و فروش اموال قاچاق، تناسب مناسبی میان حجم وظایف و امکانات و نیروهای انسانی ندارد.
معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهر با بیان اینکه مبارزه با قاچاق فقط به ایجاد ساختارهای نظارتی و انتظامی محدود نمیشود، اظهار کرد: ریشه دوام قاچاق در تفاوت قابل توجه قیمت کالاها بین ایران و کشورهای همسایه است؛ تا زمانی که این فضا اصلاح و سازوکار جبرانی برای اقشار آسیبپذیر تدوین نشود، جریان قاچاق همچنان ادامه دارد.
جهانیان، با تقدیر از زحمات مدیرکل پیشین، از مدیرکل جدید جمعآوری و فروش اموال تملیکی استان بوشهر خواست با حرکت در مسیر سلامت اداری، شفافیت و افزایش رضایت عمومی، این مجموعه را در مسیر تحول و ارتقا هدایت کند.
عضو هیئت مدیره و معاون حقوقى و فروش اموال غیرمنقول سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی نیز در این مراسم با اشاره به ظرفیتهای اداره کل تملیکی استان، افزود: بوشهر یکی از مهمترین استانهای هدف سازمان محسوب میشود که نقش مهمی در تعیین تکلیف کالاها دارد و عملکرد آن قابل تقدیر است.
علیرضا نورنژاد همچنین در خصوص تعیین تکلیف کالاهای زودفساد از دستگاههای مجوز دهنده خواست همکاری بیشتری در جهت جلوگیری از تضییع بیتالمال داشته باشند.
مهدی مهرانگیز رئیس کل دادگستری استان هم با اشاره به عملکرد مثبت اداره کل جمعآوری و فروش اموال تملیکی استان بوشهر در سالهای اخیر، ابراز امیدواری کرد با انتصاب مدیرکل جدید، تعیین تکلیف پروندهها و کالاها سرعت بیشتری بگیرد.
معاون دادستان بوشهر نیز در این مراسم ضمن تقدیر از عملکرد کارکنان اموال تملیکی استان بوشهر بر تعیین تکلیف و جلوگیری از ایجاد هزینه نگهداری برخی کالاها به ویژه موتورسیکلتها تاکید کرد و خواستار ایجاد بستری برای تعیین تکلیف سریعتر این نوع کالاها شد.
در این آیین، مهدی قربانی بهعنوان مدیرکل جدید جمعآوری و فروش اموال تملیکی استان بوشهر معرفی و از خدمات سید علی عسکری مدیرکل پیشین قدردانی شد.