مدیرکل جدید جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی بوشهر معرفی شد

در آیینی با حضور عضو هیئت مدیره و معاون حقوقى و فروش اموال غیرمنقول سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، مهدی قربانی به‌عنوان مدیرکل جدید جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان بوشهر معرفی شد.