به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سرهنگ غنیمتی گفت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با همکاری ماموران انتظامی کلانتری و پاسگاه‌های تابعه به منظور پاکسازی نقاط آلوده و مقابله با خرده فروشان و معتادان موادمخدر، به مدت یک هفته در چندین مرحله طرح آرامش در شهر را در مناطق آلوده و جرم خیز اجرایی کردند.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات میدانی مناطق آلوده و جرم خیز را شناسایی و با هماهنگی قضائی محل‌های شناسایی شده را بازرسی کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان خدابنده ادامه داد: مأموران در سطح شهرستان، محل و پاتوق‌های شناسایی شده را بازرسی و ۴ کیلو و ۴۲۰ گرم انواع مواد مخدر را کشف و همچنین ۱۷ نفر معتاد متجاهر را جمع آوری و ۳۰ نفر قاچاقچی و خرده فروش مواد مخدر را دستگیر کردند.

سرهنگ غنیمتی با اشاره به اینکه متهمان دستگیر شده با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی و معتادین به کمپ معرفی شدند از شهروندان خواست؛ در صورت مشاهده هر گونه فعالیت مشکوک به ویژه در زمینه توزیع انواع مواد مخدر، مراتب را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.