مه غلیظ دید افقی را در جادههای مهاباد کاهش داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان مهاباد اعلام کرد: مه غلیظ و افزایش آلایندهها، دید افقی را در محورهای ارتباطی این شهرستان بهویژه مسیرهای مهاباد- ارومیه و مهاباد- میاندوآب تا حدود پنج متر کاهش داده است.
رحمت نویدی نیا افزود: شدت مه و آلایندهها در بسیاری از جادههای برونشهری مهاباد موجب کاهش جدی دید شده و رانندگان ناچارند با سرعت بسیارکم و استفاده از چراغ مهشکن تردد کنند.
نویدی نیا اظهارکرد: کاهش دید بهویژه در گردنهها طی شب و ساعات اولیه صبح احتمال وقوع تصادفات را افزایش میدهد.
وی، با اشاره به افت دما و شرایط نامساعد دید در مسیرهای ارتباطی، از رانندگان خواست از سفرهای غیرضروری خودداری کنند و در صورت اجبار، از سلامت سیستم روشنایی، بخاری و ترمز خودرو اطمینان کامل داشته باشند.
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای شهرستان مهاباد، همچنین توصیه کرد مسافران پیش ازحرکت، وضعیت راهها را از طریق شماره گویای ۱۴۱ یا شماره ثابت ۴۲۴۲۲۵۵۹ استعلام کنند.
طبق اعلام اداره کل محیط زیست آذربایجانغربی و براساس آخرین دادههای ایستگاههای سنجش کیفیت هوا در استان، وضعیت هوای شهرستان مهاباد با شاخص ۲۶۹ بسیار ناسالم و در شرایط بنفش قرار گرفته است و به همین دلیل، امروز سهشنبه تمامی مدارس، دانشگاهها، ادارهها و بانکهای مهاباد تعطیل اعلام بودند.