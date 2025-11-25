اهالی شهرک مدرس شال در ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) با برگزاری آیین اطعام فاطمی و پذیرایی از عزاداران، میزبان پیکر یک شهید گمنام نیز شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، اطعام فاطمی به عنوان میراثی از باور‌های دینی مردم شهرک مدرس شال، همه ساله در ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) برگزار می‌شود.

امسال این مراسم معنوی با حضور پیکر یک شهید گمنام که در این شهرک به خاک سپرده شد، حال و هوایی متفاوت داشت.

اهالی شهرک مدرس با عشق به حضرت زهرا (س) و شهید گمنام، اطعام فاطمی را پختند و میان عزاداران توزیع کردند.