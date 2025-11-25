مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان البرز از آغاز رسمی طرح ابتکاری «سه‌شنبه‌های تشکلی» برای همکاری‌های نوین در صنعت سلولزی البرز به عنوان نمادی از گذار از چالش‌های پراکنده به همکاری‌های ساختاریافته میان دولت و بخش خصوصی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان البرز درنشست تخصصی انجمن صنایع همگن سلولزی از آغاز رسمی طرح ابتکاری «سه‌شنبه‌های تشکلی» به عنوان نمادی از گذار از چالش‌های پراکنده به همکاری‌های ساختاریافته میان دولت و بخش خصوصی خبر داد.

انصاری گفت: این رویداد، در حالی که بر ظرفیت‌های نهفته صنعت سلولزی تأکید دارد، نویدبخش جهشی در نقش‌آفرینی البرز در سیاست‌گذاری‌های ملی است.

محمد انصاری در این نشست، با استناد به برخی آمار کلیدی، یادآور شد که بیش از ۸۲ درصد اقتصاد البرز مبتنی بر تولید ناخالص داخلی بخش صنعت و بخش خدمات و بازرگانی بر پایه بخش صنعت، معدن و تجارت استوار است.

او با تأکید بر ضرورت تقویت تشکل‌ها، گفت: «تجربه و نگاه فنی صنعتگران البرز در سطح ملی کم‌نظیر است. همان‌طور که در صنعت خودرو، صدای البرز از حاشیه به متن آمد و هیچ تصمیمی بدون مشورت آنها گرفته نمی‌شود، صنایع سلولزی نیز باید به چنین موقعیتی دست یابند.»

انصاری با انتقاد از ضعف حضور کارشناسی در فرآیند‌های ملی مانند تعیین تعرفه‌ها، افزود: کشور به پیشنهاد‌های دقیق و تحلیلی نیاز دارد، نه شکایت‌های پراکنده. اگر تشکل‌ها صدای متحد و مستمری داشته باشند، می‌توانند مصوبات ملی را شکل دهند و می‌تواند البرز را به هابی برای نوآوری در صنعت سلولزی تبدیل کند.

انصاری پیشنهاد داد: «با تشکیل کنسرسیوم‌های هم‌افزا، تشکل‌ها می‌توانند مدیریت واحد‌های راکد را بر عهده گیرند؛ این نه تنها احیای اقتصادی به همراه دارد، بلکه اشتغال پایدار و ارزش افزوده ایجاد می‌کند.»

علاوه بر این، ایده ایجاد شهرک صنعتی تخصصی سلولزی، با الگوبرداری از اقدامات اجرایی در خصوص راه اندازی شهرک نساجی، مطرح شد. این ابتکار می‌تواند زنجیره تأمین تا تولید را تقویت کند و البرز را به عنوان پیشرو در صنایع سبز و بازیافتی معرفی نماید، به ویژه در دورانی که پایداری زیست‌محیطی اولویت ملی و جهانی است.

انصاری با اشاره به موفقیت اخیر در حل اختلافات تعرفه برق صنعتی، این دستاورد را میوه پیگیری‌های کارشناسی تشکل‌ها دانست: «هرگاه بخش خصوصی با استدلال‌های پخته وارد میدان شد، ما با تمام قوا حمایت کردیم و نتایج ملموسی گرفتیم.»

مدیرکل صمت تشکل‌ها را «مشاوران امین» توصیف کرد و قول داد: «هر مدل تفویض اختیاری قابل اجرا، از همین انجمن‌ها شروع می‌شود. اگر صنعت پیشنهاد دهد، ما مسیر ملی را هموار می‌کنیم.» این اختیارات می‌تواند شامل شناسایی واحد‌های غیرمجاز، مدیریت پروژه‌های توسعه، مشارکت در زنجیره تأمین و برنامه‌های حمایتی باشد. چنین رویکردی، می‌تواند الگویی برای سایر استان‌ها شود و قدرت واقعی را به دستان صنعتگران بسپارد.

انصاری با اشاره به الزام قانونی ایجاد هنرستان‌های فنی در کنار شهرک‌های صنعتی، گفت: «این ابلاغ ملی است انجمن سلولزی می‌تواند در نیازسنجی، تعیین رشته‌ها و اجرای برنامه‌ها نقش کلیدی ایفا کند.» این ابتکار، نه تنها کمبود مهارت را جبران می‌کند، بلکه پلی بین آموزش و صنعت می‌سازد و تضمینی برای پایداری بلندمدت است.

انصاری تأکید کرد: «سه‌شنبه‌های تشکلی منظم برگزار خواهد شد تا گفت‌و‌گو‌ها به اقدامات ملموس تبدیل شوند.»